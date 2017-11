Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El cofundador de Microsoft, Bill Gates invertirá 50 millones de dólares en el Fondo de Descubrimiento de Demencia para que puedan buscar tratamientos contra esta enfermedad que afecta al cerebro.

I believe that we can alter the course of Alzheimer’s. That’s why I’m investing in the Dementia Discovery Fund. https://t.co/7fcixpeJd5

— Bill Gates (@BillGates) 13 de noviembre de 2017