Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de contenidos por internet de Televisa ha decidido que su público necesita de una historia de superhéroes que esté bañada de comedia.

Así se presenta Super X, una serie que reúne comedia, efectos especiales y videojuegos. Todo gira en torno a un hombre joven que no tienen mucha solución en su vida y termina por recibir un rayo en una noche de tormenta y adquirir poderes.

Con esta idea, Televisa pretende destronar el raiting de Netflix y producciones propias como Club de Cuervos, Narcos u Orange is the New Black.