Tlalnepantla, Estado de México (MiMorelia.com/Redacción).- La boda del gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y la abogada María Irene Dipp Walther congregó a la élite política, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, y algunos de la farándula.

El escenario fue la Ex Hacienda de Santa Mónica, ubicada en este municipio, donde la boda religiosa que inició a las 18:00 horas de este sábado, fue oficiada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla, en la capilla del lugar.

Desde horas antes un fuerte operativo de seguridad se instaló en inmediaciones del lugar. Y es que fueron invitados los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, en ese orden.

En total, los asistentes fueron unos 600 que acudieron en lujosos vehículos y ataviados con vestimenta cara. José Antonio Meade, de Hacienda; José Narro, de Salud; Gerardo Ruiz Esparza, de Comunicaciones, entre otros.

También políticos del Estado de México como César Camacho Quiroz, Emilio Chuayffet y Alfredo del Mazo, próximo mandatario. No faltó otro paisano de Eruviel Ávila y hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien arribó a las 20:35 horas, ya avanzado el convivio.

Entre los artistas se vio a Sergio Corona y a Gaby Rivero, así como a la polémica conductora de televisión Laura Bozzo.

En la Ex Hacienda Santa Mónica se instalaron dos carpas, una para la cena y la otra para el baile. Cien mesas se instalaron para degustar el banquete hecho por el chef Eduardo Kohlmann, el cual consistió en una entrada de bocadillos de atún y cangrejo, seguido de dos cremas y de plato fuerte hubo rack de cerdo y filete de res. Al terminar los asistentes saborearon cuatro variedades de postres de sabores que combinaban el chocolate y el limón, reseñó la revista especializada Clase, quien compartió varias imágenes.

Ese mismo medio señaló que las canciones interpretadas mientras se ofreció el banquete fueron: My way, de Frank Sinatra; Can´t take my eyes off you, de Frankie Valli e Easy lover, de Philip Bailey y Phil Collins, por la orquesta Big Band Jazz de México.

La Ex Hacienda Santa Mónica es un espacio para albergar hasta mil 200 personas. La renta puede llegar hasta los 120 mil pesos, más la música y los servicios, según indicó Clase.

Tampoco faltaron las críticas, pues este mismo sábado fue asesinado un pasajero más dentro de una unidad de transporte público en el Estado de México. Ocurrió en la carretera Texcoco-México, en camión de la Ruta 53, al oponerse a un asalto.

amm