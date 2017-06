Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Héctor Hernández Vilchis, coordinador del Consejo Mundial del Boxeo Amateur (CMB), aseguró que en el boxeo “aficionado” se debe proteger a los peleadores para que puedan desarrollarse profesionalmente en dicho deporte.

En rueda de prensa ofrecida en Morelia para presentar el Selectivo Estatal Amateur de Box, que es avalado por la CMB, Hernández Vilchis recordó que hace poco más de dos años se creó el comité amateur porque “la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo) comenzó a quitar el protector, la careta, la camiseta y decir que era un boxeo semiprofesional, cuando comenzamos a analizar esa situación, nos dimos cuenta que nuestro principal objetivo debía ser la protección del boxeador”.

Manifestó que los peleadores amateurs en México no cuentan con la mejor infraestructura ni con el personal capacitado para para poder entrenar previo a un combate.

“Visitamos gimnasios y nos dimos cuenta que había un abandono total y no había control sobre ellos, ni de los entrenamientos; los entrenadores hacían lo que podían para desarrollar a los jóvenes y ponerlos a pelear, pero sin gente capacitada”, apuntó el coordinador del Consejo Mundial de Boxeo Amateur.

Héctor Hernández enfatizó que ante este panorama en el organismo hicieron un reglamento, que ha sido traducido al inglés y distribuido en América Latina, para que en el nivel amateur sea obligatorio que los boxeadores tengan su protector bucal personal, que no peleen si no hay caretas de protección; y en el caso de las mujeres sin su protector pectoral y pélvico no suban al ring.

Señaló que otra razón por la que decidieron apoyar al boxeo “aficionado” es porque en todo el país son alrededor de 11 mil boxeadores amateurs, cifra superior a los tres mil que son profesionales, de acuerdo a un censo realizado por el Consejo Mundial de Boxeo.

Le puede interesar: Morelia, sede del Torneo Selectivo Amateur de Box avalado por el CMB

“Lo que estamos haciendo es ordenando este deporte, dar oportunidades a los jóvenes a que lleguen a un título profesional, porque en el CMB se tiene toda la infraestructura, se tiene todo”, resaltó.

Agregó que el CMB también participará en la Academia Conade, proyecto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte anunciado en el mes de marzo, con la que se busca detectar y desarrollar de manera integral a los jóvenes deportistas en disciplinas como béisbol, artes marciales mixtas, box, tenis, y voleibol.

jcms