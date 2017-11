Morelia, Michoacán (Boletín).- Con motivo del “Buen Fin”, la Tesorería Municipal que encabeza Alberto Guzmán Díaz ofrece a la ciudadanía descuentos y condonaciones en los pagos de diversas contribuciones municipales, beneficio complementado con el funcionamiento de cuatro módulos que estarán a disposición de los morelianos a lo largo del fin de semana.

Al respecto, el funcionario municipal detalló que los descuentos consisten en el 40 por ciento de condonación de recargos, y el 50 por ciento en multas, en los siguientes conceptos:

Impuesto Predial, Impuesto sobre lotes baldíos sin bardear o falta de banquetas, Impuesto sobre adquisición de inmuebles, Licencias de funcionamiento, Derechos por expedición o revalidación de Licencias o Permisos para la colocación de anuncios publicitarios, Multas por infracciones a los reglamentos u otras.

Los pagos podrán realizarse en los módulos ubicados en las instalaciones de Tesorería Municipal, ubicada en Circuito Mintzita no. 470 Fraccionamiento Manantiales, en horario de 08:30 a 15:00 horas; en la Plaza Nueva España ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas no. 2998, Chapultepec Norte, de 8:30 a 15:00 horas; en las instalaciones de Tránsito Municipal, ubicadas en la calle Eduardo Ruiz no. 526 col. Centro, en horario de 09:00 a 13:00 horas y en la Unidad Móvil de la Dependencia que estará postrada en la avenida Juan Pablo II, en la zona de Altozano de 08:30 a 15:00 horas, estos horarios por única ocasión a causa del “Buen Fin”

Cabe destacar que estas facilidades se extenderán hasta el 30 de noviembre del presente, en horario de oficina y días hábiles.