Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En busca de que las autoridades municipales funjan como interlocutores ante el gobierno del estado para el cumplimiento a sus demandas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte) se manifiesta este día en los ayuntamientos de la entidad.

A decir de Rafael Sánchez Ojeda, comisionado del sector siete de Morelia son muchas las demandas que aún no se cumplen “hay pagos pendientes, descuentos a salarios, compensaciones que no se han entregado y grupos sin clase, y no tenemos certeza de cuando podrán cubrirse“.

Afirmó que al menos 30 mil trabajadores estatales “han sido afectados con descuentos” sin embargo no precisó la cantidad o concepto por el que se han aplicado.

Refirió que esperarán frente a Palacio Municipal para ser atendidos por una comisión y se retirarán. Dicha actividad dijo, se replica en las 22 regiones sindicales de Michoacán.

