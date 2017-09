Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su segundo informe de actividades legislativas, la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela de los Santos, señaló que uno de sus principales retos es que el Senado de la República le apruebe la ley de Adopción.

En entrevista, destacó que esta ley en la Cámara Baja obtuvo el respaldo por unanimidad, por ello están en espera de que pueda ser aprobada por el senado, lo que permitirá que más niños puedan acceder a una familia.

“El principal reto para mí es que el Senado apruebe las reformas que ya se aprobaron por unanimidad en cámara de diputados, para que más niñas y niños puedan vivir en familia” indicó la legisladora.

Destacó además que trabajara en conjunto con el también diputado local, Marco Polo Aguirre, en la iniciativa que reduzca el presupuesto a los partidos políticos; “existen las condiciones políticas en este momento para que esto se logre y realmente haya una reducción de recursos para los partidos políticos”.

Señaló que hará equipo con Marco Polo Aguirre, para presentar un proyecto en conjunto, que les permita avanzar en la política.

“Por eso nos complementamos muy bien porque a él (Marco Polo) le gusta entrarle a los trancazos y a mí no tanto; pero vamos hacer equipo eso sin duda; somos jóvenes todo terreno y el camino que nos toque recorrer lo vamos a recorrer en equipo” indicó.

Además, no descartó la posibilidad de que se sumen al proyecto, algunos regidores de la actual administración; “lo que veo departe de los regidores independientes, que entraron con la idea de que iba ser un gobierno muy transparente, veo que hay cierta molestia por parte de ellos porque no ha sido como ellos pensaban”

Así como los invitamos a ellos a conocer el informe, también lo hicimos con el presidente municipal Alfonso Martínez, y sólo ellos tuvieron la atención de acompañarnos, destacó la legisladora.

Finalmente dijo, “es la sociedad la que tiene que respaldar mis acciones, ya que es ella la que me ha impulsado para ostentar los diferentes cargos públicos que he tenido, más allá de figuras políticas”, esto después de haber sido cuestionada sobre su posible relación política con el ex comisionado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

FG