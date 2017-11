Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El trabajo que realizó Joel Melgoza Aguilar durante un mes y medio rindió frutos al ser galardonado con con Premio Especial “Teresa Dávalos” del Concurso Artesanal del Tianguis de Noche de Muertos en Páztcuaro, por una estatura que realizó inspirado en la Eréndira.

En entrevista, el joven originario de Tlazazalca comentó que este premio que consiste en un reconocimiento y un bono económico de 20 mil pesos es un gran honor, ya que año con año participan más de mil artesanos de todo el estado.

“Estoy muy impresionado por recibir este premio, uno cuando participa en concurso está nervioso por saber si va a ganar o no, no me lo esperaba pero estoy de representar a Tlazazalca.

Descendiente de una familia de artesanos, Melgoza Aguilar afirmó que la cerería es una técnica artesanal que ya pocas veces se hace, por lo que es importante fomentar este tipo de trabajos entre artesanos.

“En Tlazazalca ya muy poca gente practica la Cerería, de hecho estamos por arrancar un proyecto en la Casa de la Cultura para fomentar la técnica entre los jóvenes”, aseveró.

Su Eréndira fue valuada en 20 mil pesos y rápidamente fue adquirida por un comparador proveniente de Puebla, lo que significó un gran honor para el artesano.

“No podía creer cuando me dijeron que la pieza ya estaba vendida y es que estoy muy orgulloso del trabajo por ponerle detalles de plumería”.

Entre los próximos planes que Joel Melgoza tiene una vez obtenido este premio es regresa a Tlazazalca al negocio familiar y seguir dentro del taller de cerería para que más niños aprendan la técnica.

