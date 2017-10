Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El encuentro casual entre dos músicos que harán replantearse el rumbo de su vida y su corazón, es la principal premisa de “Helena”, el nuevo film del director Alejandro Sugich, que será exhibida la tarde este lunes en el marco del XV Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En rueda de prensa, el director acompañado de los protagonistas Alfonso Dosal y Natalia Valera, compartieron a los medios de comunicación que esta película narra la historia de “Julieta” e “Iván”, dos músicos de mundos diferentes que dejan una huella el uno en el otro.

“Es una película maravillosa, cuando conocí a Alfonso y a Natalia vi que tenían buena química y aunque hicimos más castings ellos se quedaron con el papel”, explicó Sugich.

Los paisajes de barrios tradicionales de la Ciudad de México como Coyoacán y la Condesa, fueron las locaciones escogidas para esta película cuyo argumento es una adaptación de la historia “Noches blancas”, del escritor ruso Fiódor Dostoyevski.

“Prácticamente es una película que es principalmente entretenida, pero quisimos meterle un poco este realismo. Para mí era muy importante que fuera algo que no terminara como cualquier otra película que es como por encargo. Aquí sí me dieron la oportunidad los productores, de poder jugar con el guion que ellos me dieron”, indicó.

Sobre la experiencia de filmar esta película que tiene fecha de estreno programada durante el primer trimestre del 2018, Alfonso Dosal dijo que es una película que sin duda va a cautivar a los espectadores al querer conocer que sucederá entre los dos protagonistas.

A su vez, Natalia Varela dijo estar ansiosa por que el público ya pueda ver en las salas de cine esta nueva producción, donde la química entre los protagonistas, el guión y la música harán que el los cinéfilos pasen una momento agradable.

ljcr