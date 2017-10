Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El equipo de Rhinos Michoacán ha iniciado el proceso de reclutamiento en las categorías infantiles de este deporte, con el objetivo de que el hockey en patines sobre ruedas crezca en la ciudad de Morelia.

En entrevista, el entrenador del equipo, Abraham Aparicio Díaz, explicó que el hockey en patines en la capital michoacana inició hace alrededor de tres años con la conformación de un equipo juvenil para el proceso de clasificación de la Olimpiada Nacional, y posteriormente se ampliaron las categorías hasta infantiles.

Recordó que los cerca de 40 jóvenes que conformaban el proyecto de hockey, pero más del 50 por ciento tuvo que abandonarlo porque terminó su proceso, por falta de apoyos o de recursos para continuar con sus estudios o con la práctica de este deporte, por lo que ahora, dijo, se comenzó con el reclutamiento de jugadores desde temprana edad con la idea de consolidar esta disciplina deportiva.

“Iniciamos el curso con categorías infantiles, queremos empezar desde abajo y fomentarles el deporte, para tener todo el proceso completo”, detalló el entrenador de hockey.

Abraham Aparicio mencionó que actualmente tienen 12 jugadores, y pese a que el principal objetivo es reclutar a niños, no hay un límite de edad para poder inscribirse en los equipos, que van desde los seis hasta los 11 años, el juvenil, de los 12 hasta los 16 años o el Libre; en las ramas varonil y femenil.

“Es un deporte diferente, es muy dinámico, implica capacidades físicas y cognitivas que les va a ayudar a desarrollarse en todos los aspectos para tener una mejor vida, que el hockey lo vean como una buena alternativa para tener a los niños activos”, destacó.

Precisó que se durante una semana se ofrecen clases de muestra para que los pequeños conozcan las reglas del hockey en patines sobre ruedas, “porque muchos tienen la idea de que es un deporte agresivo en donde se fomenta el golpear, realmente no es así, aquí no está permitido el contacto físico, como chocar, empujar o golpear, por lo que no se practican esas cuestiones”.

Puntualizó que la intención es reunir un número considerable de deportistas para poder participar en la Copa Femepar, que se realiza en noviembre y así tener presencia de Michoacán en varias categorías.

El entrenador indicó que los interesados pueden acudir los días martes, jueves, viernes de 17:00 a 19:00 horas a las instalaciones de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) en Morelia, para poderse inscribir sin costo y solo se cobra una mensualidad de 200 pesos, para la adquisición de material de entrenamiento.

jcms