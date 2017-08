Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló en entrevista que buscarán acercar mayor información a los legisladores locales sobre el proyecto de licitación del alumbrado público en el municipio.

Luego de que este miércoles por la mañana la dirigencia de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el congreso del estado señalara que no apoyará este proyecto, el edil dijo que eso se debe a la falta de información técnica al respecto.

“Vamos a seguir buscando a los diputados para darles la información, ir conozcan el proyecto porque he escuchado declaraciones que lo que podemos ver nosotros es que no tienen la información completa o no ha quedado claro y tenemos que darles más información”, declaró en entrevista colectiva.

Descartó que se trate de un tema de omisión por parte de la administración local al presentar el proyecto ante el congreso del estado y lo atribuyó a un tema relacionado con la extensión de la propuesta.

“Es mucha información, de muchas, muchas hojas y tal vez lo que falta es en un acercamiento personal, explicarlo con más detalle, no es lo mismo sacar los datos de un documento que ya platicado”, afirmó el edil.

Martínez Alcázar afirmó que “no hay duda” de que se trata de un tema de golpeteo político, más aún cuando en las ciudades que se ha aplicado un proyecto similar de mejora al alumbrado público se encuentran al frente del gobierno personas de diferentes corrientes partidistas.

Morelia seguirá en penumbras

De acuerdo con el secretario de servicios públicos del municipio, José Luis Gil Vázquez de no aprobarse el proyecto de modernización del alumbrado público presentado ante el congreso del estado las condiciones del servicio en el municipio continuarán como hasta ahora.

Y es que señaló que a pesar de la determinación de los legisladores locales, “el área de Alumbrado Sustentable continuará trabajando, las acciones no se detendrán“, aunque recordó que el presupuesto operativo del área no es suficiente para las necesidades que se tienen.

Detalló que debido a las malas condiciones del cableado que tiene una antigüedad de al menos 40 años, la sustitución de luminarias no es suficiente y los apagones en diferentes zonas de la ciudad son cada vez más recurrentes a pesar del trabajo de la dirección que en lo que va del año han realizado 16 mil acciones de mantenimiento.

