Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 17 de enero dará comienzo el torneo de la Copa Corona MX, que se disputará con 9 grupos de 3 equipos cada uno, donde cada escuadra disputará un total de cuatro partidos para definir a los ganadores que pasen a la siguiente ronda.

El conjunto “Rojiamarillo” se ubica en el Grupo 9 junto a León y Zacatepec. Este sector entrará en acción el día miércoles 18 de enero cuando el ‘Equipo de la Fuerza’ visite a León; hasta el 31 de enero será cuando se dispute el primer encuentro como local ante el conjunto de Zacatepec en el ‘Coloso del Quinceo’.

Así se conforma el calendario de juegos para la “Monarquía”.

Fecha 1 – Miércoles 18 de enero León vs. Monarcas

Fecha 3 – Martes 31 de enero Monarcas vs. Zacatepec

Fecha 5 – Miércoles 22 de febrero Zacatepec vs. Monarcas

Fecha 6 – Miércoles 1 de marzo Monarcas vs. León

Cabe resaltar que los aficionados que cuenten con su Bono Monarca tendrán acceso a todos los juegos de Copa en la fase de grupos.