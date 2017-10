Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, considera que impedir que la ciudadanía ponga de manifiesto quién debe ser el candidato del Frente Ciudadano por México sería un atentado a la democracia y la vida institucional del sistema en nuestro país, por lo que lamentó la postura de las dirigencias nacionales de los partidos que lo integran, pues se niegan a realizar una elección abierta a los mexicanos.

En entrevista exclusiva para Publimetro, el mandatario estatal habló sobre la negativa de las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) al planteamiento que, junto con Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, presentaron el pasado fin de semana, que consiste en que el candidato que encabece el bloque político-electoral para 2018 llegue de la legitimidad debida de una votación abierta a los militantes y a los ciudadanos.

“No seamos ingenuos, el tema es de voluntad, porque hay todos los mecanismos para blindar un proceso abierto y que entonces de ahí salga el candidato o candidata, pero ya con esta legitimización de los ciudadanos. Si lo que ven los ciudadanos es a tres dirigentes de partido diciendo que ellos son el Frente, pues ellos no lo son, únicamente son los representantes de los partidos que están conformando el Frente, pero que sean los ciudadanos los que decidan quién es el que lo encabeza”.

Insistió en que el Frente Ciudadano por México no ha sido completado con la participación de los ciudadanos, pues sólo “tiene la “F”, pero luego lo de Ciudadano ¿en qué parte está? Tenemos que llenar la “C” y la “M”, por eso el punto de partida es que los ciudadanos hagan suya la iniciativa de esta gran coalición para que sea la transformadora de México”, reiteró.

Reconoció que las alianzas pragmáticas de los partidos siempre tendrán intereses personales de algunos aspirantes al poder, pero esto no significa que sean infructuosas para lograr una mejora del país.

“Yo estoy pensando en la propuesta, no estoy pensando en cómo construir la candidatura o cómo construyes a un presidente; es necesario repensar cómo construir al país, porque es obvio que la debilidad que hoy muestran nuestras instituciones hacia adentro y hacia afuera nos ponen ampliamente vulnerables”.

“Sí quiero ser presidente de México y lo voy a cumplir”

El mandatario michoacano reconoció que sus aspiraciones como presidente de México siempre se han hecho presentes, pero no por cuestiones de “egocentrismo o narcisismo”, sino porque el país necesita cambios que “desde las entidades federativas difícilmente vamos a lograr”.

Añadió que sus aspiraciones presidenciales son similares a las de cualquier ciudadano que busca un cambio verdadero en el rumbo del país y busca cuál es la mejor manera para producir esa transformación.

“Somos uno de los países más desiguales de la Tierra; entonces, ¿cómo no voy a querer yo contribuir a que eso cambie? Pero eso no significa que yo descuide mi responsabilidad como gobernador, que no la voy a descuidar en lo absoluto. Sí, yo voy a ser presidente de la República, pero no para tenerlo en el currículum, ni para cuestiones de ego personal, lo quiero porque creo que puedo aportar y contribuir a la nueva etapa de la República, además de que tengo ideas, propuestas, que hay capacidad y experiencia, camino recorrido que quiero aportarlo para sacar a México adelante”.

El perredista admitió que no tiene claro cuándo cumplirá su deseo de gobernar el país, pero en tanto, “voy a contribuir y pondré mis propuestas sobre la mesa” en el siguiente proceso electoral, reiteró.

Indicadores del segundo informe de gobierno

Estadísticas del Inegi refieren que durante los dos primeros años de la administración de Aureoles Conejo han salido de la pobreza 360 mil michoacanos, y 9.5% del total de la población en la entidad continúa en esta situación, destacó en la entrevista el gobernador del estado, respecto de su segundo informe de gobierno.

Silvano Aureoles subrayó que en su administración se han reducido los índices de pobreza y y de inseguridad, se ha dado orden al tema educativo y se ha logrado estabilizar la situación financiera de la entidad; tanto, que dos calificadoras internacionales muestran escenarios alentadores para el estado en este último rubro.

“Sin cantar victoria, pero ya hay avances. Después de encontrarnos con una deuda contingente de 13 mil 200 millones de pesos, un déficit para pagar la nómina magisterial de cinco mil 200 millones de pesos, una deuda institucionalizada de 18 mil millones de pesos… eso ya lo redujimos, estamos superando el déficit y estamos reestructurando la deuda; eso va caminando con cifras alentadoras”.

En materia de seguridad, mencionó que el robo de vehículos y el homicidio son los únicos delitos que no han podido erradicar en el estado, pero aseguró que el resto de los actos indebidos, incluido el secuestro y la extorsión, han sido controlados durante este plan gubernamental.

El gobernador detalló que casi el 5% del total de la población que refiere el Inegi ha dejado de vivir en condiciones precarias durante este gobierno, de los cuales, 210 mil se encontraban en pobreza extrema, por lo que pese a que los indicadores refieren una cifra importante de michoacanos bajo esta situación, “nosotros acabaríamos en los siguientes cuatro años de sacar a la población de esos indicadores”.

“Sí habrá relevos, pero no se me pongan nerviosos”

La eliminación de privilegios a funcionarios de primer nivel en el gobierno del estado es la medición elegida por Silvano Aureoles para decidir quiénes de los integrantes de su equipo de trabajo habrán de ser relevados en el cargo.

Después de anunciar que habría relevos en su gabinete a partir del 15 de octubre, el gobernador señaló que las medidas de austeridad le permiten conocer qué funcionarios tienen la verdadera vocación de seguir sirviendo a los michoacanos o simplemente se encuentran ocupando un cargo por ambiciones personales.

Reiteró que continuará con la eliminación de viáticos, recursos para gasolina y telefonía y otros beneficios que a su llegada a la administración estatal se dio cuenta que tenían los ex servidores públicos en gobiernos anteriores.

“Aunque luego es muy atractivo tener un cargo en el servicio público, uno debe estar en la sintonía plena de la vocación de servicio, entrega total, de que son tiempos de muchos retos para no decir que difíciles, donde hay que poner creatividad e iniciativa, donde hay que moverse, y ésa es la virtud de un responsable de una dependencia. Se acabaron los tiempos –para mí nunca los hubo– en donde tener un cargo de primer nivel era una zona de confort con los viajes y viáticos. Eso ya no existe“.

Calificó como imprudente hacer señalamientos de las áreas en que ha visto una carencia de vocación de sus funcionarios, pues algunos “se pondrán nerviosos y otros empezarán a echarle leña al fuego”, aunque reiteró que su postura de hacer cambios de algún servidor público en la estructura gubernamental no ha variado.

En este tema, finalmente el mandatario estatal pidió a su equipo de trabajo “redoblar el paso y sentirse orgullosos” por la labor que realizan, siempre con responsabilidad y por el bienestar de los michoacanos.

