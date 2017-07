Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- El popular videojuego Candy Crush está a punto de llegar a la televisión de acuerdo a lo dicho por el productor ejecutivo la cadena CBS, Matt Kunitz.

“Los espectadores pueden esperar una diversión fresca llena de energía en el programa de juegos de la cadena que debutará este domingo a las 9 p.m. (tiempo de Los Ángeles, California)”, dijo.

El astro de origen mexicano, Mario López será el presentador del programa en el que los concursantes tendrán que interactuar con dos paredes con enormes pantallas para tratar de alinear figuras de Candy Crush.

#Survivor Castaways and #BigBrother Houseguests will battle it out on Sunday's series premiere of #CandyCrushCBS! pic.twitter.com/rCrKbsV0cY

— CandyCrushCBS (@CandyCrushCBS) July 7, 2017