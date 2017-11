Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La cantante estadounidense Melissa Schuman denunció que el integrante de la agrupación Backstreet Boys, Nick Carter, la violó en el 2002.

La también actriz hizo la acusación mediante su blog personal, en donde detalla que el abuso se dio cuando ella tenía 18 años y él 22, en Santa Monica California.

En su cuenta de Twitter, Schuman colgó el texto y enfatizó “Ya no tengo miedo” y el hashtag #MeToo (Yo también), que busca hacer visible el acoso hacia las mujeres.

En el documento indica que desde antes intentó denunciarlo, pero por consejo de su manager, dejaron la situación ya que Carter tenía al litigante más poderoso del país.

Tras coincidir en la participación de un video musical del grupo al que Melissa pertenecía entonces, Dream, Carter mostró interés romántico en ella, por lo que posteriormente hablaron por teléfono, “él fue muy cortés”, señala.

Luego de unos años, Carter invitó a Schuman a pasar un día de descanso en el apartamento de Santa Mónica del boy band, ella accedió pero invitó a una amiga.

La víctima relata que tras jugar videojuegos Carter la llevó a una oficina donde le mostraría la música en la que estaba trabajando, posteriormente comenzaron a besarse pero ella no quiso ir más allá por cuestiones religiosas. Era virgen y quería conservarse así, hasta el matrimonio.

De acuerdo con Schuman, Carter sabía de su virginidad pero no le importó. “Me sentí asustada y atrapada. Estaba claramente enojado e impaciente conmigo” por no acceder a practicar sexo oral. Ante el sometimiento de Carter, la exintegrante del grupo Dream no pudo hacer nada “fui obligada a participar en un acto en contra de mi voluntad”.

Hasta el momento el músico no ha dado ninguna declaración al respecto.

Las acusaciones se dan en medio de una ola de mujeres que acusan a productores, actores o músicos de haber tenido comportamientos abusivos en algún momento de sus carreras.

I just want to thank everyone for the outpouring of love and support. Thank you for bearing witness to my story. Thank you for providing me a safe place to be open and vulnerable. I love you all. Thank you for aiding me in the healing that I so desperately needed. I am free now.

— MelissaSchuman (@MelissaSchuman) 21 de noviembre de 2017