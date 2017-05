Zitácuaro, Michoacán (Boletín).- Con un mensaje de respaldo y el deseo de buenos resultados, el presidente municipal, Carlos Herrera Tello, despidió a los atletas zitacuarenses que participarán en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2017 que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León desde el próximo fin de semana.

Ellos son: Montserrat Herrera Frutis, de 800 metros planos y Relevo 4×400 sub 18; los marchistas, Juan Miguel Nieves Figueroa y Kate Reyes Flores; así como la ciclista Fátima Anahí Híjar Marín, que competirá en la categoría Juvenil Femenino C en montaña y ruta; y el atleta Isaac García Fuentes de 1500 y 800 metros planos, sub 18, quien no pudo estar en la reunión.

En este sentido, el alcalde señaló que los esfuerzos que realiza la actual administración municipal en materia de infraestructura deportiva, es para ofrecer a los atletas, como ellos, las mejores condiciones para entrenar y poner en alto el nombre del municipio. Por ello expuso que remodelar la pista de tartán en Pueblo Nuevo, fue una gestión para que los atletas de alto rendimiento no tengan que emigrar a otras ciudades en su etapa de preparación para eventos importantes.

Además felicitó a los atletas que con disciplina y trabajo han llegado a colocarse entre los mejores seis exponentes en su categoría a nivel nacional, lo cual habla de su talento y el esfuerzo que también realizan sus familias para impulsar. Expresó que cuentan con todo su apoyo para seguir creciendo como deportistas y poder asistir a eventos de escala estatal, nacional e incluso, internacional.

Se refirió a los entrenadores que acompañaron durante este encuentro, Fernando Infante Elizarrarás del Club Correcaminos y Lenin Moreno Hernández del Club Coyotes, que por varios años han forjado el talento de atletas zitacuarenses para llevarlos a importantes eventos deportivos.

Tanto los atletas como entrenadores, agradecieron al presidente Carlos Herrera por mantenerse al tanto de las necesidades, especialmente por la remodelación de la pista de atletismo; así como por el apoyo ofrecido para que puedan asistir a eventos de la etapa previa a esta Olimpiada Nacional.

jcms