Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Gracias a la afición” fue parte del mensaje de despedida que escribió Carlos Adrián Morales en su cuenta personal de Twitter, luego de que se diera a conocer por parte de Monarcas Morelia que el jugador se une a la lista de transferibles de cara al próximo Draft de la Liga MX.

“Siempre he dicho que me quería retirar con este hermoso escudo, lamentablemente a veces las cosas no salen como queremos. Solo queda decir muchas gracias. Gracias a la afición que no desconfío de mí, gracias nuevamente a la directiva que me abrió las puertas de esta hermosa institución; como siempre he dicho, yo ya llevo este escudo tatuado en mi piel. No me estoy despidiendo, solo es un hasta pronto #MonarcasDeCorazón”.

MUCHAS MUCHAS MUCHAS GRACIAS POR TODO!!! pic.twitter.com/MDcCIhhgCG — Carlos A. Morales28 (@CarMorales28) 2 de junio de 2017

Fueron las palabras que el futbolista subió en su red social, junto con una foto besando el escudo del equipo.

El playera 28 en el torneo Clausura 2017 disputó cinco juegos, para un total de 450 minutos, y acumuló un gol; con la llegada de Roberto Hernández al banquillo del equipo rojiamarillo no tuvo más participación en la Liga MX, pero sí en la Copa, y llegó hasta la final contra Chivas.

En un partido contra las Chivas de Guadalajara, el director técnico Tomás Boy fue quien debutó a Carlos Adrián Morales con Monarcas Morelia en el año de 1998, equipo con el que consiguió alzar el título de campeón en el año 2000.

Le puede interesar: Carlos Morales y Luis Gabriel Rey se suman a los transferibles de Monarcas

En su trayectoria pasó por equipos como Pachuca (2001), Monarcas (en una segunda etapa, 2002-2004), Tigres (2004-2006), Toluca (2006-2008, Estudiantes Tecos (2009-2010) y Santos Laguna (2010-2012); y regresó a portar la playera de Morelia por tercera ocasión en el 2012, y donde posteriormente consiguió el campeonato de la Copa Mx en el año 2013.

El nacido en La Piedad, Michoacán, ha disputado 16 finales, de las cuales en cuatro ocasiones alzó un título de Liga.

jcms