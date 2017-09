Jacona, Michoacán (Boletín).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) sigue creciendo, en los últimos dos años el número de afiliados ha aumentado un 80 por ciento en Michoacán, muestra de ello se vivió en Jacona, donde mil 200 simpatizantes se unieron a las filas del sol azteca.

“Estos son los hombres y mujeres que día a día luchan por su pueblo y por nuestro estado, a ellos nos unen las causas sociales, porque queremos hacer un frente común a un sistema de gobierno que nos ha dominado durante décadas”, declaró el dirigente del comité estatal del partido, Carlos Torres Piña.

En un abarrotado auditorio en la colonia Buenos Aires, de Jacona, el dirigente del sol azteca tomó protesta a mil 200 nuevos militantes, de los cuales más de la mitad fueron mujeres jóvenes y adultas, todas ellas llamadas por el compromiso que tiene el PRD a defender las causas nobles del pueblo.

Junto con los nuevos afiliados y afiliadas, también refrendaron su compromiso con este partido los fundadores de este partido, a quienes públicamente se les entregó un reconocimiento por su convicción y lucha al frente de este instituto político.

“Esa gente es un orgullo, y no están solos, en los últimos dos años en Michoacán nuestro partido ha crecido casi el doble. En el 2016 teníamos un registro de 272 mil afiliados, hoy en nuestros registros hay constancia de 450 mil, esto nos alienta a seguir luchando por ustedes y por nuestro estado”, defendió el dirigente Carlos Torres.

Acompañado del diputado del PRD, Manuel López Meléndez, el dirigente estatal negó que el partido tenga una supuesta ‘desbanda’, “la realidad es otra, porque al menos en Michoacán estamos creciendo, y nos da gusto saber que una gran parte de nuestro partido está formado por mujeres y jóvenes”, expresó.

Por su parte, la regidora Magdalena Cuevas Hernández, en voz de los representantes, refrendó su compromiso de seguir trabajando por las causas sociales, “yo nunca me afilié a ningún partido, pero he sido testigo de que el líder de nuestro partido es sensible con la gente, que hace política ayudando, esos son los políticos que necesitamos, ya es momento de que el pueblo use la política y no los políticos al pueblo “, manifestó.

jcms