Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Los ciudadanos deben de valorar en cada político el cumplimiento cotidiano de sus compromisos, y entre ellos, el cumplir con una responsabilidad de elección popular para todo el tránsito que se llevó a cabo”, manifestó el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ‎Gustavo Adolfo de Hoyos Walther‎, al ser cuestionado sobre si debe haber un “freno” para que actores políticos no dejen sus cargos en busca de otros.

En entrevista con medios de comunicación sobre el hecho de que varios políticos han expresado su interés de ser candidatos para la elección 2018, el dirigente de Coparmex celebró que en el país haya una “democracia consolidada” y opciones para los ciudadanos.

En el caso del gobernador Silvano Aureoles, que dio a conocer sus aspiraciones para buscar la presidencia de la república en 2018, consideró que no se puede calificar como “irresponsable” este anuncio, porque no hay un documento legal que acredite una separación del cargo, por lo tanto “nosotros no nos anticipamos a las vísperas, esperamos los acontecimientos”.

Aclaró que la Coparmex no es una organización con afiliación partidista y seguirán con diversas propuestas a las distintas fuerzas políticas, y en su momento que haya candidatos formales a la presidencia mantendrán la vinculación institucional.

jcms