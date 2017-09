Por: Cristian Ruiz/ @crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Abrirse paso en un mercado dominado por cervezas de marcas como Corona y Modelo no ha sido una tarea fácil más no difícil, es como el director general de la cerveza artesanal La Brü, Matthew Hikory define el trabajo que la empresa ha realizado en once años de historia.

En entrevista para MiMorelia.com, el maestro cervecero comentó que la producción actual de este producto es de 15 mil litros al mes, pero en sus comienzos no llegaba ni a la tercera parte.

“Actualmente tenemos mil puntos de venta en Morelia, al principio nos costó trabajo que la gente confiara en una cerveza artesanal, ahora tenemos siete productos diferentes en nuestra línea y contamos con presencia desde Tijuana hasta Tulum”, externó.

Desde 2006, La Brü cuenta con cervezas que van desde la tradicional Porter, la cual cuenta con chocolate; Ginger Ale, Maíz azul y ediciones especiales que cuentan con diversos fermentados.

Para este nuevo aniversario, la empresa moreliana decidió realizar un evento especial con una muestra de comida, cerveza y recorrido por sus instalaciones.

“Queríamos que nuestros consumidores conocieran a fondo como es nuestro proceso de producción, seguimos con procedimientos artesanales que nos ha caracterizado”, aseguró Hikory.

Presentarán su primera cerveza Lagger

El director comercial de La Brü, Rob Bertram dio a conocer que a partir de este lunes estará a la venta la primera cerveza Vienna Lagger de su marca, la cual podrá ser una buena opción para quienes no gustan de sabores amargos o fuertes.

“México sigue siendo uno de los países donde se sigue consumiendo la cerveza Viena Lagger por eso hemos decidido en el marco de este aniversario presentar una nueva cerveza, esperamos que sea del gusto de nuestros consumidores”.

