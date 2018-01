Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), implementa en este ciclo escolar 2017-2018 la estrategia STEM (Science, Technology, Engineering and Math, por sus siglas en inglés), en beneficio de 50 mil estudiantes, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de las habilidades y competencias que requieren las niñas, niños y jóvenes en la actualidad.



Esta estrategia incorpora tres elementos tecnológicos que permiten desarrollar un enfoque interdisciplinario del proceso enseñanza-aprendizaje, al integrar contextos y situaciones de la vida cotidiana, las herramientas que se utilizan son: Labdisc, E-Blocks y Math Whizz, las cuales fueron desarrolladas y cuentan con el soporte de instituciones como la University College of London, Tel Aviv University, Universidad Positivo de Brasil, Globisens y Whizz Education.



Labdisc: es un laboratorio autónomo que permite una investigación libre y ordenada del medio ambiente y las ciencias generales, como son la física, química y biología, es inalámbrico y compacto, guarda los datos de cada ciencia, tiene adaptados más de 15 sensores que se calibran de forma automática e integra soluciones tecnológicas de última generación en el aula, ya que permite a las y los alumnos medir el mundo que los rodea, analizar en tiempo real muestras de datos y desarrollar respuestas científicas de alto nivel.



E-Blocks: es un sistema multi-sensorial desarrollado para atender la consolidación de los procesos de alfabetización y escritura, pero también para el aprendizaje de las matemáticas e idiomas como el español, inglés y portugués, permite que el docente modifique y adapte el contenido a las necesidades de cada alumna o alumno, a los objetivos educativos del programa y a sus estrategias pedagógicas, por lo que la enseñanza es más individualizada y contextualizada a cada estudiante.



Math-Whizz: es un tutor virtual personalizado para niños entre 5 y 13 años de edad que reconoce las fortalezas y debilidades de cada estudiante y le presenta lecciones y ejercicios de acuerdo a sus necesidades únicas de aprendizaje, su aplicación permite elevar el nivel de las y los alumnos en las matemáticas, cuenta con recursos digitales para facilitar la planeación de clase al profesor y genera reportes en tiempo real a nivel alumno, clase y escuela, es una plataforma fácil e intuitiva que promueve el aprendizaje dinámico e interactivo de la materia.



Con la implementación de STEM en 282 escuelas de Educación Básica en la entidad, el gobierno del estado lleva a cabo estrategias innovadoras de nivel internacional que permiten mejorar la calidad de la educación que reciben las niñas, niños y jóvenes en Michoacán, por lo que una vez concluida la fase piloto, más centros educativos podrán integrarse a la misma.

FG