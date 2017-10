Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rescatar la mayor cantidad de puntos en estas últimas jornadas, es la encomienda del equipo de Monarcas Morelia Femenil, que recibe a su similar del Club de Tijuana, este miércoles a las 16:00 horas en el estadio José María Morelos y Pavón, correspondiente al torneo Apertura 2017.

El partido entre Monarcas y Xolos femenil corresponde a la Jornada 9, la cual fuera suspendida por el sismo que se registró el pasado 19 septiembre en México.

El equipo michoacano no ha tenido un buen desempeño cuando juega en casa, pues de cinco juegos en el “Coloso del Quinceo” solo ha podido ganar uno y fue ante el conjunto de mujeres de los Tiburones Rojos del Veracruz, en la jornada 1 del torneo Apertura 2017; por lo que buscarán revertir esa estadística en los dos últimos partidos de local que les restan en esta primera Liga MX Femenil.

La defensa Eleisa Santos Reyes consideró que el no cometer equivocaciones en la zona defensiva será la clave para poder sacar un resultado positivo ante el Club Tijuana, con quienes perdieron en la primera vuelta del torneo por marcador de 2-0 en el estadio Caliente.

“Eso no quiere decir que no se posible el sacar el empate o que no podamos con ellas, ya jugamos contra Xolos, cometimos errores, pero yo creo que sí se puede sumar un punto o incluso, ganarles”, analizó.

Pese a que el representativo femenino del equipo fronterizo solo ha logrado sumar 15 puntos, de los cuales solo cuatro unidades han conseguido de visitante en este torneo Apertura, la directora técnica de Monarcas Femenil, Verónica Hernández Zamudio, previó un partido complicado debido al fogueo que el club ha tenido en otras ligas fuera del país.

“Xolos no es rival fácil de vencer, sin duda, sus años de experiencia le han permitido poderse colocar mejor en este torneo y en otro campeonatos que han tenido participación; por lo que esperamos un partido fuerte en lo físico, en lo técnico y en lo táctico”, mencionó.

La Monarquía solo ha sumado 12 unidades en 11 encuentros disputados en la primera Liga MX, en la que registra ocho goles a favor y 25 anotaciones en contra, y se encuentra en la sexta posición del grupo 1.

