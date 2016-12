Por: Len

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El actor Charlie Sheen publicó un mensaje en su Twitter, donde expresó que el próximo que se llevara Dios fuera el presidente electo, Donald Trump.

“Querido Dios, que Trump sea el siguiente, por favor!” dice el tuit del comediante norteamericano.

Dear God;

Trump next, please!

🖕🏾

©

— Charlie Sheen (@charliesheen) December 29, 2016