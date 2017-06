Le enseñé esta pic a mi amigo @adriancarvajal_ que adoro para que viera mi avance con el uso de la faja de @satisfashionmx más la dieta, ejercicio, etc. en fin, me sugirió que la subiera, así que es toda de Uds. Para la gente que me pregunta si me operé , si tengo flacidez o estrías … todo eso tengo (flacidez y estrías, operación no), no tiene filtro así que lo que he logrado ha sido solo con disciplina. Aún así falta mucho , espero pronto seguir avanzando en este cambio que a tanta gente le ha asombrado. 3 años ya de haberlo logrado y sigo modificando y reinventándome. #sisepuede

