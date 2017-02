Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Chía es un espacio para alguien que quiera degustar un buen café, apreciar el arte y tener una buena conversación con amigos”, dice Flor Cecilia Barajas, copropietaria de esta cafebrería ubicada en el centro histórico de Morelia, en el número 339 de la calle Aldama.

El pequeño local contiene, en un espacio reducido, estímulos para todos los sentidos. En las paredes blancas se pueden ver obras de creadores locales, en una habitación trasera están disponibles para ojear y leer los libros del acervo “Sala de Lectura”, y sobre las mesas reposan las tazas de un café elaborado localmente.

“El café que manejamos tiene un tostado como tipo gourmet, aunque al productor no le gustan esas etiquetas”, comenta Flor; “es un café que no irrita el estómago, no es acido, tiene muy buen cuerpo y se encuentra disponible a un precio muy razonable”.

Según recuerda, gracias a este café Chía se ha ganado clientes que por las mañanas pasan a llenar sus termos con alguna de las variedades, que incluyen café americano, expresso, latte, moka, machiato y árabe.

El local recibe el nombre de “cafebrería” porque además de recibir un servicio de cafetería, los clientes pueden acudir a leer libros. De acuerdo con Flor, la colección del lugar fue donada por el programa federal “Salas de Lectura” y “aunque el acervo no es muy grande en volumen, sí es muy diverso en el tipo de obras”, las cuales incluyen novela, cuentos y poesía, en su mayoría de autores nacionales.

En cuanto a las obras exhibidas en el lugar, la copropietaria enumera que van desde dibujos a tinta, grabados y arte plástico, hasta joyas de piedras naturales y piezas de cerámica elaboradas a alta temperatura. La mayoría de las obras, explica, son autoría de creadores locales; cada dos meses se abre una nueva exposición y la próxima está programada para inaugurarse el 25 de febrero.

Además de las bebidas calientes, Chía cuenta con un menú de bebidas frías, paquetes especiales para desayunar y una variedad de alimentos como pizzetas, sandwiches y paninis. A esto se suma una línea de productos naturistas de emprendedores locales que incluyen barrillas de chocolates, brownies caseros, una línea de nutrición vegana y sustancias aromaterápicas.

“Elegimos este nombre porque la chía es una semilla de origen mesoamericano, que es muy nutritiva. Al consumirla, nosotras en la cafebrería hemos ganado salud. Entonces nos parecía que era un nombre muy a tono con lo que nosotros queríamos: transmitir que lo nacional es bueno, es para todos y que puede generar bienestar”, comenta Flor.

De acuerdo con el escritor Juan Villoro, la chía es una semilla representativa de la patria mexicana. En una reunión que Jorge Luis Borges tuvo con Octavio Paz, el argentino recitó el verso de Ramón López Velarde que dice “Suave patria, vendedora de chía”, y después le preguntó al mexicano a qué era la chía y a qué sabía. A lo que Paz le respondió que era a una semilla que “sabe a tierra”.

