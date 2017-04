Ecuandureo, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Dos camiones de pasajeros resultaron siniestradas en la curva “El Colesio”, de la carretera Zamora-La Piedad. El percance dejó como saldo 45 personas heridas de las cuales 9 fueron trasladadas a hospitales.

Durante la tarde de este jueves, los autobuses en mención colisionaron lo cual provocó que ambos salieran de la cinta asfáltica y quedaran volcados sobre sus costados. Lo anterior provocó la movilización del personal de Protección Civil Municipal, Rescate Zamora y Radio Auxilio La Rinconada.

El siniestro dejó 45 lesionados de los cuales fueron canalizados a nosocomios de la región: Roberto S., C., de 52 años, María Eugenia R., V., de 44 años , vecinos del municipio de Los Reyes, así como Claudia Elizabeth B., de 39 años, Luis B., A., de 66 años con domicilio en Peribán, también Martín C., G., de 32 años, Maribel M., O., de 25 años y Ariadna Estefanía C., M. de 7 años vecinos del municipio de Jacona, además de Gabriel A., M., con domicilio en Los Guajes perteneciente al municipio de La Piedad y Ester L., de 71 años de edad, vecina de Jacona.

Asimismo, autoridades de vialidad acudieron a la escena a prevenir que no hubiera un segundo accidente y para realizar el peritaje para determinar la cinemática del mismo acudieron los agentes de la Policía Federal División Seguridad Regional.

