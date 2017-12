Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- En el último día de transferencias para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, el delantero Christian “Chaco” Giménez que pertenecía al Cruz Azul a regresará a al club Pachuca.

El “Chaco” se convirtió en nuevo futbolista de los Tuzos, luego de vestir siete años la playera de La Máquina.

Con la llegada del técnico Pedro Caixinha, el argentino naturalizado mexicano no entró en los planes del portugués y decidió retornar a Tuzos, club que siempre le dejó las puertas abiertas.

“Bienvenido ‘Chaco’”, anunció Pachuca y mostró una foto de Giménez con los colores blanquiazules.

“Acá solo me podía retirar en dos equipos: uno era Cruz Azul y el otro Pachuca. Cruz Azul hay que descartarlo y no solo es por descarte, sino por el cariño que uno tiene por la institución, por la identificación que uno tiene en su carrera y la gente de Pachuca siempre me ha tratado bien. Siempre voy a estar muy agradecido”, dijo el delantero.

De 2006 a 2009, “El Chaco” vistió los colores tuzos para después pasar por Cruz Azul, donde se convirtió en un referente.

En su primera etapa con Pachuca, Giménez conquistó una Liga MX, dos Copas de Campeones de la CONCACAF y una Copa Sudamericana.

