Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La ciclista michoacana Fátima Híjar Marín logró el sexto lugar en su primera participación internacional dentro de la Copa Junior Series, que tuvo como sede la ciudad de Nueva York.

La atleta michoacana explicó que pese a que no quedó entre los tres primeros lugares, la sexta posición le ayudó a sumar 35 puntos que son considerados por la Unión Internacional de Ciclismo para el mundial que se realizará el próximo mes de septiembre en Australia.

“Vamos a seguirle echando ganas para los siguientes compromisos que vienen por delante”, expresó la ciclista de montaña originaria de Zitácuaro.

Fátima Híjar confió que con este resultado, junto con la medalla de bronce que consiguió en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña en Paipa, Colombia; y la presea de plata que obtuvo en el Campeonato Nacional de Ciclismo, desarrollado en Tequixquiac, Estado de México; pueda conseguir el aval por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo para participar en el Campeonato Mundial que albergará la ciudad de Cairns, Australia, del 5 al 10 de septiembre.

“Todavía no está nada confirmado; llegando a México hay que platicar con la Federación para ver qué nos dicen, si se podrá participar o no; ojalá que sí, me siento confiada de poder asistir”, concluyó.

FG