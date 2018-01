Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- En el partido de FA Cup que enfrentaba a Newport County y el Tottenham Hotspur, sucedió algo inusual en el cielo, pues este cambió de color previo a que iniciara el encuentro.

Is… is the sky usually this colour in Newport? pic.twitter.com/3pVWOvAIsx — Sam Dean (@SamJDean) 27 de enero de 2018



Aconteció en la pequeña ciudad inglesa de Newport previó a un partido de la FA Cup que se jugó en el Estadio Rodney Parade de esta ciudad. Las imágenes del cielo se viralizaron rápidamente en Inglaterra, pues el partido lo jugaba uno de los equipos más importantes del país como lo es el Tottenham.



La explicación a este fenómeno natural se debe a que, al ponerse el Sol sus rayos recorren trayectos más largos e interfieren con el polvo atmosférico, por lo que lo más probable es que ese día hubiese más polvo de lo normal.

FG