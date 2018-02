Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Científicos lograron crear genéticamente los primeros embriones híbridos entre ovejas y seres humanos, lo que representaría un primer y enorme paso para el cultivo de órganos para trasplante.

Investigadores de la Universidad de Stanford lograron con éxito implantar células madre humanas en los embriones ovinos, esto para que en un futuro dichos animales puedan desarrollar órganos de nuestra especie.

Aunque esta no es la primera vez que se realiza un experimento similar, ya que dicha investigación se basó en otra en la que el mismo grupo de científicos cultivó células humanas en embriones de cerdo.

Esto podría significar que en un futuro no muy lejano se podría solucionar el problema de los donadores de órganos y las listas de espera para los miles pacientes que lo requieran, aunque claro, aún hay mucho campo por recorrer.

