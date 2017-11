Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Científicos, de la Universidad de Yale, realizaron un estudio para revertir la diabetes tipo dos, el cual constó de basarse en una fuerte restricción calórica que implica una ingesta de calorías igual a un cuarto de lo normal.

Al llevar a cabo las pruebas en roedores obtuvieron resultados positivos, lo que representaría una alternativa menos costosa para los tratamientos comunes de esta enfermedad autoinmune.

En su informe “Mechanisms by which a Very-Low-Calorie Diet Reverses Hyperglycemia in a Rat Model of Type 2 Diabetes” publicado en Cell Metabolism, aseguran que son tres los mecanismos que junto a una ingesta calórica baja revierten los efectos de la diabetes tipo dos, los cuales son:

1.- El decrecimiento en la conversión de ácido láctico y aminoácidos en glucosa.

2.- La disminución en la proporción de glucógeno hepático que se transforma en glucosa.

3.- Disminuyendo la cantidad de grasa, lo cual generó una respuesta positiva del hígado de los roedores.

Por el momento no se ha aplicado en humanos, pero esperan pronto dar ese paso para poder ayudar a las millones de personas en el mundo que sufren dicha enfermedad. Esto con el fin de revertir, y no solo contener, los efectos que disminuyen su calidad de vida.

Con información de adn40.

