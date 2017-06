Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de que el pasado 23 de junio la dueña del bar Ni Santa Ni Diabla, que se encuentra en el centro de la ciudad, presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al considerar que la directora de Inspección y Vigilancia, Maricuz Campos Ontiveros, no le permite la apertura del negocio, el edil moreliano, Alfonso Martínez, señaló que no se trata de un tema de discriminación, sino más bien de no reunir los requisitos.

La queja que se presentó ante el organismo autónomo, es por discriminación, hostigamiento y homofobia, ya que según señala la afectada, no se permite la apertura del bar porque ya hay varios de su tipo, donde su clientela es preferentemente homosexual.

En este contexto, Martínez Alcázar, puntualizó que la apertura de dicho negocio no es un tema de discriminación, sino más bien de que no se cumplen con los requisitos administrativos que solicita el ayuntamiento para poder aperturarlo, explicó que recientemente se le otorgó un permiso especial para que pudieran abrir más tarde y la condicionante fue que más tarde tramitara los permisos correspondientes.

Fue enfático en señalar que en lo que va de su administración no se han otorgado permisos para giros negros, ya que refirió que en el 2013 se habían entregado un total de 26 y para el 2015 solo tres, Martínez Alcázar, debido a la abundancia de este tipo de negocios.

El objetivo es bajar el índice de accidentes nocturnos principalmente los fines de semana, denunció el hecho que los dueños de los negocios no están respetando los horarios de cierre y dijo que se buscará la manera de que se respete lo ya estipulado en el reglamento.

Ratificó que su administración es tolerante a cualquier expresión, se debe cumplir con los requisitos que requiere el ayuntamiento para otorgar permisos, y aclaró que debido a la falta de documentación, entre otros conceptos, diario se niegan permiso para la apertura de negocios de cualquier giro.