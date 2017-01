Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, en el Estadio “Pirata” Fuente arrancará la actividad futbolística de la Jornada 3 del torneo Clausura 2017. Veracruz y Atlas se enfrentarán por los tres puntos de la mencionada fecha del campeonato a las 21:00 horas.

El sábado se jugarán seis encuentros. La jornada inicia con el partido de Cruz Azul vs. Monterrey a las 17:00 horas, dos horas más tarde se enfrentarán Tigres vs. América, Monarcas vs. Santos y León vs. Pumas. A las 21:00 horas jugarán Necaxa vs. Pachuca y Chivas vs. Xolos.

La Jornada 3 de la LIGA MX finaliza el domingo con el encuentro entre Toluca vs. Chiapas y Puebla vs. Querétaro a las 12:00 y 18:00 horas respectivamente.