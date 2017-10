Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- “Club de Cuervos”, la serie exitosa de Netflix lidera los maratones en México, después le sigue Defenders, The Seven Deadly Sins yGilmore Girls.

La plataforma de streaming dio a conocer que los 8.4 millones de suscriptores les gusta ver maratones de sus series favoritas y que entre el 2013 y 2014, los usuarios terminan la primera temporada en el día que se estrena creció más de 20 veces.

“Netflix te permite ver el contenido de una forma que antes no era posible y es increíble ver cómo un programa los engancha y despierta su pasión por verlo”, declaró.

Gilmore Girls: A Year in the life tiene la mayor cantidad de maratoneros globales, pero el primer lugar de la lista varía de acuerdo al país, como Club de Cuervos lidera el primer lugar en México.

Otras de las series que despiertan el interés de los usuarios son Stranger Things, House of Cards o Orange is the New Black. Estas series son las que se consumen de manera rápida luego de haber sido estrenado.