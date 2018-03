Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La cinta inspirada en el Día de Muertos, Coco,obtuvo el Oscar a Mejor Película Animada.

La cinta dirigida por Lee Unkrich y Darla K. Anderson ganó a películas como Loving Vincent, Ferdinad entre otras.

Coco cuenta la historia de “Miguel”, un apasionado de la música, sin embargo su familia se opone a este gusto por un suceso que los marcó en el pasado. Miguel emprende un viaje que le enseñará la importancia de la familia.

Los directores agradecieron el premio y lo dedicaron a las familias así como a todos los que la hicieron posible.

Congratulations to the cast & crew #PixarCoco on their Academy Award for Best Animated Feature! #Oscars pic.twitter.com/EmRFd8ccCI

— Disney•Pixar’s Coco (@pixarcoco) 5 de marzo de 2018