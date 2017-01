Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El origen de los problemas que se están presentando en el transporte público en Ario de Rosales y la Cañada de los Once Pueblos, se debe a que la Cocotra, a cargo de Antonio Lagunas Vázquez, es una institución de gobierno que favorece al pulpo camionero en Michoacán, para monopolizar más el servicio público, y a que no cumple con sus compromisos afirmó Luis Miguel López Alanís, responsable de Prensa del Movimiento Antorchista en Michoacán.

Anunció que este jueves 5 de enero a partir de las 10 de la mañana se manifestarán los transportistas antorchistas para exigir la realización de los acuerdos y promesas del señor Lagunas, quien hasta el momento ha incumplido lo que ha sostenido en pláticas con la dirigencia antorchista.

Denunció que Lagunas está claramente instrumentando una política discriminatoria hacia los pequeños transportistas y favorecedora del pulpo monopolizador. Por ello, los primeros se van a defender, no van a dejar que se les quiera arrebatar su única fuente de empleo y vida para sus familias.

Los trabajadores antorchistas están tan facultados como cualquier mexicano para dar un buen servicio, pero las concesiones se encuentran monopolizadas con la anuencia de Cocotra, que hace de la entrega de concesiones un jugoso negocio a la vista de todos, mismas que se entregan por compadrazgos y compromisos políticos y esta política antipopular es la que está generando tensiones que llegan a amenazar incluso la vida de algunos de los integrantes de Antorcha, razón por la cual, enfatizó, hacen responsable a Lagunas y a los dueños de concesiones monopolizadas de cualquier agresión y sus consecuencias a sus compañeros de Ario, aclaró.

Es una política que además, denunció López Alanís, le está echando gasolina al fuego en momentos en que el estado requiere de más serenidad y de soluciones múltiples que ayuden a aliviar la tensión social que padecemos. Cocotra provoca caos en el transporte para que el pulpo camionero se fortalezca y eso está promoviendo en Ario, al querer arrebatar rutas a trabajadores del volante y pequeños empresarios transportistas.

Esta movilización dijo, se refiere al transporte, pero no es la única razón de la protesta popular. Hay una acumulación grave, preocupante, de problemas que no se han resuelto y cuya fácil solución se nos está escamoteando, como el asunto de claves para escuelas que tienen funcionando con maestros sin pagar desde hace 10 años y que con una simple orden administrativa y al manejar argumentos falsos, se niegan a entregar. Además hay importantes obras detenidas que no hace el gobierno del estado cuando debió haberlas realizado ya.