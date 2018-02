Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- La comediante Sofía Niño de Rivera dijo ser víctima a Ricardo Rocha a quien señaló de acoso durante la participación ésta en los programas del periodista.

En la serie de entrevistas a mujeres del movimiento #MeToo, quienes rompen el silencio ante el acoso y abuso y presentada por la cadena CNN en Español, la standupera narró la situación que calificó como “incómoda”.

“Ricardo Rocha me invitó a “Animal Nocturno” y a otro programa (Video) y se nota mi incomodidad en la entrevista. Ahí, Ricardo se acerca a mí un poquito de más y yo naturalmente me empezaba a alejar y de repente me agarraba el brazo, la espalda, entonces a mí me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era así él”.

Niño de Rivera agregó que una vez más fue invitada a un programa del periodista, un piloto en TV Azteca, en donde también participaba Sergio Sarmiento.

“Dije que sí, porque lo primero no lo vi como grave y yo necesitaba exposición para que me conocieran como comediante. Nunca salió ese programa, pero cuando estábamos ahí, Ricardo decía cosas como ‘a ver enséñanos a bailar, una vuelta, tú qué tan guapa’. Después de la entrevista me seguía agarrando del brazo y muy cerquita”.

Más tarde, la mujer señaló que la volvieron a buscar.

“Y fue cuando dije ‘ya basta’ y le dije a su asistente ‘mira siempre que voy con él me incomoda muchísimo, siempre habla de mi físico, nunca de mi carrera, es muy acosador y no quiero tener que ver nada con él’”.

Por su parte, el periodista rechazó las acusaciones de la standupera y señaló que ignora las razones de las declaraciones.

“Revisé con mi equipo detenidamente la entrevista con la señorita Niño de Rivera y francamente no encontramos ni un segundo que se asemeje a un acoso. Así que me permito puntualizarle dos cosas: para mí este es un asunto absolutamente inverosímil e ignoro las razones que la llevaron a realizar estos comentarios. Además es muy penoso por la relación de respeto que tantos años he tenido con su señor padre”, dijo Rocha a CNN Español.

Además que en un mensaje publicado en sus redes sociales, el periodista señaló:

“LA MENCIÓN sobre mí en el programa de ayer de CNN es absolutamente desquiciada, mentirosa y ridícula. Su difusión perversa, parcial y tramposa no es un acto de justicia; lo único que pretende es manchar 40 años de mi carrera. Me reservo el derecho de actuar en consecuencia”.

En la serie Mujeres #Metoo de CNN también han participado las actrices Karla Souza, Paola Núñez, Stephanie Sigman, así como la exclavadista olímpica Azul Almazán.

omm