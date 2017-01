Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la tarde del lunes el gobierno del estado depositó a los 39 ediles emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) una tercera parte del monto total correspondiente al Fondo Estatal de Infraestructura para los Servicios Públicos Municipales (FEISPUM), afirmó el coordinador de los munícipes, Humberto García Domínguez quien confío en que este jueves les paguen los 44 millones restantes, como lo comprometieron las autoridades estatales.

El pasado viernes los presidentes municipales priistas se manifestaron en las afueras de la Secretaria de Finanzas en Morelia en demanda de dicho pago y ayer en respuesta a las declaraciones del secretario de finanzas, Carlos Maldonado en torno a que no registraban ningún adeudo, el también edil de Huiramba afirmó que acudirían a los tribunales.

En entrevista esta mañana recordó que la administración estatal había realizado los pagos en cuatro etapas, en julio, septiembre, noviembre y la de diciembre no se realizó, “este es un fondo que no es extraordinario pues esta etiquetado en la ley de coordinación fiscal, no estamos pidiendo nada regalado, al contrario estamos exigiendo que nos entreguen lo que nos corresponde”.

García Domínguez señaló que en total el gobierno estatal adeuda 200 millones de pesos a los 113 municipios, mientras que a los priistas les corresponden 63 millones de pesos menos el deposito que recibieron este lunes ya únicamente les adeuda 44 millones de pesos.

El munícipe destacó que en caso de que la administración estatal no cumpla con realizar el pago este jueves acudirán a las instancias correspondientes.