Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Siempre me conmueve mucho la injusticia de parte de los gobiernos sobre la gente y sobre las mujeres, y esa es mi lucha; con mi pintura puedo hacer mucho”, comentó Alfredo Arreguín, el reconocido pintor moreliano que recientemente fue condecorado con las llaves de la ciudad.

Cuestionado en entrevista exclusiva sobre su opinión del presidente estadounidense Donald Trump, el artista nacido en Morelia y residente de Washington afirmó que el mandatario quiere dar un retroceso a los avances que ha ganado la comunidad migrante, pero no ha llegado al punto de algo tan “denigrante” como ejercer censura sobre el arte.

La obra plástica de Arreguín se ha inspirado en los patrones, colores e iconografía mexicana, incluyendo figuras como la virgen de Guadalupe, Emiliano Zapata, Frida Kahlo y el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Pero yo no soy retratista”, comentó el autor, “yo siempre he hecho retratos de los muertos porque ellos no se quejan. Cuando hago un retrato de una persona viva pido que me den sus antecedentes y los detalles más importantes de su vida porque si no conozco a la persona no me inspiro”.

A lo largo de su carrera, Arreguín ha colaborado con la UNICEF, diseñando el cartel conmemorativo del centenario del estado de Washington y recibido el premio Ohtli de la embajada mexicana. Sin embargo, afirmó que recibir las llaves de la ciudad de Morelia ha sido el mayor reconocimiento que ha tenido en su vida.

“Después de todos los honores que he recibido, este es el premio más grande para mí, porque es el niño que regresa ya siendo un viejito a ser reconocido en su hermosa Morelia”, señaló el pintor tras recibir las llaves de la capital michoacana.

En ese sentido, Alfredo Arreguín añadió que en su edad adulta logró cumplir todos sus sueños de la infancia, ya que cuando era niño admiraba los castillos que veía en las películas, y la última exhibición que tuvo en España le permitió presentar su trabajo precisamente en un castillo de estilo romano.

CA