Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo publicó en redes sociales un video en el que aparece cantando frente al espejo y nos desea un feliz año nuevo.

El goleador portugués aprovechó la ocasión para publicar en un video en el que se le puede apreciar cantando el clásico “We wish Merry Christmas” frente al espejo, deseando unas felices fiestas y próspero 2017 a sus seguidores.

De una forma muy candente el futbolista se aprecia saliendo de una ducha, con toalla en la cintura y un peine en la mano que utiliza a manera de micrófono para entonar el popular canto navideño.

Es de recordar que días atrás Ronaldo señaló que probablemente el 2016 haya sido el mejor año de su carrera profesional, y es que ganó la Champions League con el Real Madrid y se consagró campeón de la Eurocopa con la selección portuguesa, además de cerrar el año ganando su cuarto Balón de Oro.

Desejo a todos o melhor do mundo em 2017. Bom ano!

I wish you all the best in the world in 2017! Happy New Year. pic.twitter.com/mgUxVfEFRa

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 30, 2016