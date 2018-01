Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- El joven conductor de una camioneta resultó ileso al volcar dicho vehículo sobre el Periférico Paseo de la República, en la salida de carriles centrales a la lateral.

El accidente se registró aproximadamente a las 06:00 horas de este lunes en el sentido hacia el Estadio Morelos, a la altura de la colonia Barrio Alto y cerca del puente que conecta a las Avenidas Torreón Nuevo y Guadalupe Victoria.

La furgoneta siniestrada es una Ford Escape, color gris oscuro, matrícula PFX-814-F. El percance fue avisado al 911 y unos bomberos locales acudieron para auxiliar al piloto, mismo que no padeció daños y no requirió traslado hospitalario, explicaron las autoridades policiales.

El afectado, quien omitió decir si nombre, comentó a los patrulleros que un tráiler lo había sacado del carril y de esa manera ocurrió el incidente. Los oficiales de Tránsito hicieron el correspondiente peritaje y con una grúa retiraron el automotor perjudicado para no entorpecer el flujo de carros en la zona.