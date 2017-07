Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fundador de los grupos de autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora Chávez, confió que seguirán las detenciones de los líderes del crimen organizado en la zona de Tierra Caliente Michoacán.

“Mireles Valverde les puso las camisetas de autodefensa a los criminales”, acusa

Denunció que los grupos delincuenciales que actualmente se disputan el estado, son los líderes delincuenciales que José Manuel Mireles Valverde lideró y apoyó “para que se pusieran la camiseta de autodefensa y se quedaran con el poder, son personas que servían al Chayo y a la Tuta, que él (Mireles Valverde) infiltró a los grupos de autodefensa”.

En entrevista masiva en el marco de la entrega de la Presea al Mérito 2017 de un medio estatal rotativo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), enfatizó que los actos delincuenciales como la quema de vehículos que se han registrado durante los últimos días en municipios como Apatzingán, son derivados de las reacciones del crimen organizado a la detención que sus líderes delincuenciales.

“Es la reacción del crimen organizado, que no quieren que les toque, entonces el gobierno hace una detención y la reacción del crimen organizado son los bloqueos, quema de vehículos, cortar cabezas, mutilar personas para intimidad y presionar al gobierno”, afirmó.

El luchador social enfatizó que en Apatzingán se ha percibido la voluntad de las fuerzas armadas en combatir al crimen organizado, e incluso recordó que cuando surgieron los grupos de autodefensa era evidente que los tres niveles de gobierno estaban coludidos con la delincuencia.

“Yo vi, como la policía municipal y estatal se reunían a tomar con los sicarios sin esconderse, lo hacían públicamente, ahora que los están deteniendo evidentemente están molestos”, aseveró.

Mora Chávez aceptó que actualmente está amenazado de muerte por parte de las células delincuenciales, sin embargo, afirmó no tener miedo “a mí me hacen lo que el viento a Juárez y si me vuelven a atacar como ya lo han hecho, nos damos otra trenzada, no me importa que en la que sigue me quede”.

Actualmente el también ex candidato a diputado federal por el Movimiento Ciudadano viaja en una camioneta blindada y es custodiado por diez escoltas autodefensas.