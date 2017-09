El mundo de los impuestos desde siempre ha sido objeto de constantes cambios pero mínimo ya sabías que con las reformas de cada año y con la miscelánea fiscal tenías para entretenerte. En los últimos años estos cambios se han dado con muchísima más frecuencia y en ocasiones han sido tan radicales que ni la propia autoridad alcanza a adaptarse a dichas modificaciones.

En lo personal pienso que el punto de inflexión que cambió nuestro mundo fiscal fue la aplicación de la facturación electrónica. Este sistema le dio acceso al SAT a casi toda nuestra vida personal y profesional y conforme lo han ido sofisticando y perfeccionando ya es prácticamente imposible que cualquiera pase desapercibido de los vigilantes ojos de Hacienda.

Adicionalmente, la creación y uso de nuevas estrategias como la ley conocida con el nombre coloquial de “Ley de Lavado de Dinero”, la eliminación del secreto bancario, del secreto fiduciario y del secreto bursátil en el año 2015 con la Ley General de Transparencia o la asignación de responsabilidades de reporte de información a miembros de la sociedad como los notarios y corredores públicos han hecho que no exista rincón donde los ciudadanos puedan ocultar la información relacionada con el manejo de sus recursos financieros.

Si bien el motivo original fue el de detectar recursos de procedencia ilícita, el resto de los ciudadanos que somos gente honesta y trabajadora tenemos que sufrir de ese monitoreo tan estricto por parte de la autoridad. Y justamente el objetivo de Hacienda es conocer de dónde sacas tu lana y en qué y con quién la usas.

De entrada y para lograr este objetivo, dentro de esa Ley de Lavado de Dinero, el gobierno determinó que algunas de las actividades que se realizan de manera regular en la sociedad son utilizadas por los delincuentes para realizar lavado de dinero por lo que las cataloga como “Actividades Vulnerables” y dentro de las cuales se encuentran las operaciones inmobiliarias y las relacionadas con automóviles.

Por esta razón, desde el año 2016, si realizas la compra de una casa, terreno o automóvil, Hacienda te podría mandar una “invitación” para pedirte que le aclares y compruebes de dónde sacaste la lana para hacer esa compra. De por si tienes que comprobarle al notario la forma en la que pagaste la casa, ahora tendrías que comprobarle al SAT de donde sacaste para pagar esa casa.

Lo mismo si vas a comprar un coche, la agencia tiene la obligación de informar, de cada coche vendido, quien lo compró, cómo lo pagó y cuanto le costó. Si al SAT no le cuadra lo que le dijiste con tu declaración que ganabas con lo que gastaste, irá por ti y si no le aclaras créeme que te va a torcer.

Los primeros que han estado cayendo son los “prestanombres” quienes, según ellos, para no llamar la atención, no se daban de alta en Hacienda pero ahora eso es justamente lo que los pone en la mira. El hecho de que alguien compre una casa sin tener ingresos registrados está como raro ¿no?

Así que aguas, no le andes jugando al fregón, si según tú declaras poquitos ingresos para no pagar impuestos y resulta que gastas más de lo que declaras más pronto que tarde llegará lolita a darte unos toques en los aquellos para que confieses de donde sacaste la lana y, cuando compruebes que es lana bien habida pero no declarada entonces te pasarán báscula para que te moches con todo lo que dejaste de pagar de impuestos pero recargados y aumentados.

Como siempre mi recomendación es que te asesores, en este caso, con un contador o un fiscalista ya que, como lo indica el principio jurídico que reza “El desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento” quiere decir que si te agarran no puedes salir con el “Yo no sabía” así que mejor acércate a alguien que sí sepa para que te oriente y no la vayas a calabacear.

