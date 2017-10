Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declaró improcedente el recurso de impugnación que presentó ante esta instancia jurisdiccional el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra la aprobación de los lineamientos para la integración de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para el proceso electoral local 2017-2018.

El órgano político partidista promovió la impugnación con el argumento de que no se debía pedir a los interesados en formar parte de los órganos desconcentrados del IEM, la carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por considerarlo una carga excesiva para el ciudadano, sin embargo no prosperó.

Los magistrados Ignacio Hurtado y José René Olivos Campos votaron a favor de la ponencia que confirma el acuerdo aprobado por el IEM en torno a los lineamientos ya mencionados, mientras que el magistrado Homero Valdovinos Mercado emitió dos votos concurrentes, que significan que no coincide con la argumentación mayoritaria, pero sí con la decisión final adoptada.

Y es que según lo planteó durante la sesión, desde su punto de vista la respuesta que el TEEM da a los quejosos no es congruente con lo que alegaron, y, por otro lado, hay un desfasamiento en la secuela procesal del asunto, lo que supuestamente generó retraso en la impartición de justicia.

“Solicitaré que se mande copia certificada de la sentencia a la Sala Superior para que tenga conocimiento”, advirtió.

ljcr