Por: Len

Reino Unido (Rasainforma.com).- La ciudad de Londres se encuentra en estado de alerta tras un “atentado terrorista”, como hasta el momento lo han calificado las autoridades, ocurrido frente a la sede del Parlamento británico este miércoles.

Medios de comunicación internacionales como la BBC y El Mundo, aseguran que, de acuerdo con el responsable antiterrorista de la policía británica, Mark Rowley, hay cinco víctimas mortales del incidente; entre ellos, una mujer, un policía y el mismo atacante, que fue abatido por agentes policiales.

A/Dep Cmsr Rowley: "The suspected attacker was shot dead by an armed officer – meaning five people in total have died"

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017