Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la falta de acuerdos en los órganos de gobierno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Congreso del estado debe asumir la responsabilidad de reformar el régimen de pensiones y jubilaciones, opinó el diputado federal, Marko Antonio Cortés Mendoza.

“Mientras más pronto se haga es mejor, no podemos seguir esperando porque el régimen de jubilaciones y pensiones es un barril sin fondo”, mencionó el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), quien este domingo presenció la ceremonia solemne en la cual declaró el Congreso del estado a la UMSNH como benemérita y centenaria.

Al ser abordado por medios de comunicación, comentó que en breve convocará a reunión con todos los diputados federales michoacanos de las distintas fracciones partidarias, con el propósito de que se le asigne mayor presupuesto a la Casa de Hidalgo para el siguiente 2018.

Sin embargo, subrayó, es necesario que la institución modifique el régimen de jubilaciones y pensiones, ya que de lo contrario no habrá recursos que le alcancen.

“Hay que aclararlo, este nuevo régimen no tocaría a ninguno de los actuales trabajadores, ni sus prestaciones; el nuevo régimen hablaría de los trabajadores que aún no llegan a la universidad, por lo tanto no habría ningún derecho vulnerado”, puntualizó.

Cortés Mendoza hizo un llamado a los congresistas michoacanos para que asuman la responsabilidad de sacar adelante dicha reforma para la universidad, ante la falta de acuerdos en sus órganos de gobierno, y en función a que es uno de los requisitos que debe cumplir para acceder al fondo federal que se estableció para el saneamiento de las instituciones públicas de nivel superior en el país.

