Por: Abril Ferreira

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Después de Facebook, Whatsapp es la segunda aplicación más popular de Android y se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida cotidiana para estar en contacto con nuestros compañeros de trabajo, familia, amigos y conocidos.

Es importante conocer esta sencilla manera para enviar fotografías con buena calidad a los contactos. Al mandar una foto, Whatsapp aplica las acciones para bajar drásticamente la calidad de las imágenes que se envían mediante esta plataforma, cuidando el no gastar los planes de datos, no llenar la memoria del teléfono y no saturar las conexiones.

Según TECNO, ya no será necesario enviar un mail o utilizar Dropbox para enviar fotos con buena calidad. Al ingresar a la aplicación y presionar la opción para elegir una fotografía, manualmente se escoge la opción de “galería” y es en ese momento cuando la app trabaja para que se reduzca el tamaño de la imagen y con esto, pierda calidad.

Para que no ocurra esto, se debe seleccionar la imagen y enviarla como “documento”, así no pierde tanta calidad. Aunque es importante mencionar que este beneficio contrae algunas desventajas como más consumo de datos y se saturará más fácil la memoria del celular.

Con información de Debate