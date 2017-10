Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de varios vestuarios que ha utilizado la princesa del pop, el más destacado para estas fechas es el famoso traje rojo de látex en donde aparece en su video de Oops I did it again.

Sin embargo, este outfit es de una pieza completa de plástico, y que utilizó la cantanteLousiana en su primer single de su segundo disco. El icónico traje estuvo a punto de no ver la luz de no haber sido por Britney Spears, quien un día antes decidió contemplar ese traje.

En una entrevista concedida a MTV, en 2009, Nigel Dick, director del videoclip, aseguró que Britney dio órdenes exigentes para este video: que fuera temática futurista, que apareciera un astronauta macizorro, nada de cohetes y que ella saliera enfundada en un mono de color rojo.

Luego de eso le tomaron sus medidas y le cosieron un traje hecho a la medida, pero un día antes de la grabación, le dijo que Spears había contratado a un tipo que trabajo con Michael Jackson.

Entonces el diseñador de vestuario, Michael Bush se encargó de crear el nuevo look, ya que la artista quería uno similar al de Elisabeth Hurley en Austin Powers: Misterioso Agente Internacional, pero con su propia identidad.

Para eso le preguntó sobre la hora que rodaban al día siguiente, a lo que Brtiney le dijo a las 5:30 horas, ante la presión, el traje llegó, pero no a tiempo, asó que decidieron grabar antes el extraño intercambio de palabras entre la cantante y el astronauta, en donde sale con un jersey lanco y una minifalda negra para luego grabar la parte principal del video.

Con eso, el traje se convirtió en uno de los más icónicos de la historia no solo de la artista, sino de la cultura pop.