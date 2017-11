Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La sequía musical en la que estaba Luis Miguel ha terminado y es que dio a conocer la portada de su más reciente material discográfico.

A través de su cuenta de Facebook, el cantante mexicano dio a conocer cómo será la fachada del disco México por Siempre, en donde se ve al intérprete de “La Incondicional“, sonriendo y viendo.

En días pasados se lanzó el tema “La Fiesta del Mariachi”, misma que fue la carta de presentación de este nuevo disco.

Los admiradores de “El Sol” podrán conseguir es álbum en preventa digital el próximo 17 de noviembre y en físico el 24 de noviembre.

Este trabajo contiene 14 temas entre los que están Soy lo Prohibido, No Discutamos, No me Amenaces, entre otros.