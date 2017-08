Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Google ha anunciado que el nuevo nombre oficial de la versión de Android 8.0 es Oreo. Luego de cinco meses desde que fue presentado lo nuevo del sistema operativo, por fin se dio a conocer su versión final para desarrolladores y sus características.

Android 8.0, conocido como “Android O”, llegó el 21 de marzo con su primera versión de pruebas para desarrolladores. Desde entonces Google ha publicado más actualizacionesdel sistema operativo.

#AndroidOreo has touched down on planet Earth. See how our superhero makes your device smart, powerful, fast, & secure. #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/Lkz4qSZunu

— Android (@Android) 21 de agosto de 2017